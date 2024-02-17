Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна відкладати важливу розмову

Нинішній день не сприяє рішучим діям – він більше підходить для аналізу попереднього життєвого періоду, виявлення та виправлення скоєних помилок. З цією метою в нашому житті з'являються люди з минулого, стосунки з якими не були доведені до логічного кінця.
Сьогодні, 17 лютого, розставити крапки над «і» у взаєминах із людьми з минулого необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано відкладати важливу розмову.
Телець
Тельцям, які розірвали стосунки з колись коханою людиною, потрібно – нехай і тільки на сьогоднішній день – повернути її у своє життя, щоб порозумітися і, якщо це необхідно, перепросити. Вони з подивом відчують, що з душі начебто впав важкий камінь, який отруював їм існування.
Близнята
Близнятам дуже важливо зізнатися собі в тому, що їм не вистачає спілкування з другом, з яким вони посварилися з власної дурості. Цю людину можна і потрібно повернути, до того ж зробити це легко – достатньо зателефонувати і зізнатися у своїх помилках, але гординя не дозволяє їм зробити цей крок.
Терези
Терезам потрібно мати мужність, щоб визнати: у напружених стосунках із кимось із рідних людей значною мірою винні вони самі. Розуміння своєї помилки виявиться половиною шляху до примирення, тому дуже важливо піти назустріч – людина, яка вам дорога, обов'язково це оцінить.
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