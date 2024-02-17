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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна відкладати важливу розмову

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна відкладати важливу розмову

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Нинішній день не сприяє рішучим діям – він більше підходить для аналізу попереднього життєвого періоду, виявлення та виправлення скоєних помилок. З цією метою в нашому житті з'являються люди з минулого, стосунки з якими не були доведені до логічного кінця.

Сьогодні, 17 лютого, розставити крапки над «і» у взаєминах із людьми з минулого необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано відкладати важливу розмову.

Телець

Тельцям, які розірвали стосунки з колись коханою людиною, потрібно – нехай і тільки на сьогоднішній день – повернути її у своє життя, щоб порозумітися і, якщо це необхідно, перепросити. Вони з подивом відчують, що з душі начебто впав важкий камінь, який отруював їм існування.

Близнята

Близнятам дуже важливо зізнатися собі в тому, що їм не вистачає спілкування з другом, з яким вони посварилися з власної дурості. Цю людину можна і потрібно повернути, до того ж зробити це легко – достатньо зателефонувати і зізнатися у своїх помилках, але гординя не дозволяє їм зробити цей крок.

Терези

Терезам потрібно мати мужність, щоб визнати: у напружених стосунках із кимось із рідних людей значною мірою винні вони самі. Розуміння своєї помилки виявиться половиною шляху до примирення, тому дуже важливо піти назустріч – людина, яка вам дорога, обов'язково це оцінить.

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