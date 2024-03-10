Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна відриватися від реальності

День, який необхідно прожити не лише усвідомлено, а й відповідально: від того, як людина його проведе, залежить весь наступний місяць. Астрологи вважають, що в цей час можна і потрібно мріяти, але – за однієї умови: фантазії, хоч як це парадоксально не прозвучить, повинні спиратися на реальність – відрив від неї може дуже дорого коштувати людині.

Сьогодні, 10 березня, витати в хмарах можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них водночас у жодному разі не можна відриватися від реальності.

Близнята

Близнят мрійниками не назвеш – зазвичай вони точно знають не лише те, що хочуть отримати, але й що потрібно зробити, щоб досягти поставленої мети. Та ось сьогодні щось може піти не так, і вони поринуть у власні фантазії, сягнувши самого "дна" – зірки все ж не радять їм заходити надто далеко.

Діва

Дів мрійниками не назвеш – це один із найрозумніших і найпрактичніших знаків зодіаку, тому мріяти вони вміють, як-то кажуть, з далеким прицілом – маючи на увазі щось конкретне. Нинішній день винятком із правила не буде, а мрія дуже скоро стане дійсністю, оскільки спирається на реальні обставини.

Риби

Риби, за якими закріпилася репутація головних мрійників зодіаку, сьогодні, як не дивно, зможуть мріяти лише про те, що справді може здійснитися в їхньому житті, і проігнорують усе, що – на їхній погляд – зовсім нереальне. В такому разі вони зможуть візуалізувати свої мрії, зробивши їх реальністю.

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