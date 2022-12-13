Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна використовувати нові знання на шкоду іншим

День потужної позитивної енергетики, яка дозволить втілити у життя навіть ті задуми, які ще вчора здавалися нездійсненними. Все таємне в цей час стає очевидним: начебто самі собою вирішуються будь-які – зокрема й застарілі – проблеми, розкриваються секрети, заплутані ситуації здаються простими та зрозумілими, а навколишня дійсність постає яскравою, райдужною та доступною розумінню. Необхідно використовувати знання, що відкрилися, не тільки собі на благо, а й – у жодному разі! — не на шкоду іншим.

Сьогодні, 13 грудня, використовувати знання, що знову відкрилися, на шкоду іншим людям не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них шкодити будь-кому категорично забороняється.

Овен (21.03 – 20.04)

Овен, дізнавшись про іншу людину щось таке, що можна використовувати проти неї, не встоїть перед спокусою зробити це. До того ж самого себе він, найімовірніше, переконуватиме в тому, що мета його вчинків – загальне благо, зокрема й тієї людини, з якою він вирішить зневажливо поводитись. Насправді представник знака буквально впиватиметься своєю владою, не думаючи про те, що негатив повернеться до нього бумерангом.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, дізнавшись чужу таємницю, дадуть самі собі страшну клятву в тому, що не розкажуть про неї нікому і ніколи, але мине лише кілька годин, як вони відчують: якщо зараз комусь про неї не розкажуть, то їх просто розірве зсередини. І тут вони можуть зробити серйозну помилку, розповівши про диво-таємницю людині, якій з цілої низки причин зовсім не потрібно її знати — не варто цього робити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, почувши про щось, що всерйоз компрометує одного з їхніх знайомих, спочатку засунуть цю інформацію якнайдалі, вирішивши, що вона навряд чи колись їм знадобиться. Але варто тільки цій людині чимось – хоч трохи – зачепити їх, як вони в запалі висловлять їй усе, що знають, зокрема й ту саму таємницю, про яку щойно дізнались. Навіщо? Та просто так – щоб болючіше зробити.

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