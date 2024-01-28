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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна вірити нікому

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна вірити нікому

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День, коли ми, не замислюючись, беремо на віру все, що нам кажуть, чим охоче користуються ті, хто бажає нав'язати нам свій погляд на речі. Про те, що в більшості випадків це продиктовано корисливими мотивами й намірами, і говорити не варто – це само собою зрозуміло.

Сьогодні, 29 січня, обережність у сприйнятті чужої думки варто виявляти представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них зірки рекомендують категорично не вірити нікому.

Лев

Леви – один із найдовірливіших знаків зодіаку, особливо якщо співрозмовник робить їм компліменти: через рідкісну самовпевненість вони навіть уявити не можуть, що співбесідник може лицемірити в такому питанні. Сьогодні зірки просять представників знака замислитися, яку мету переслідує підлабузник.

Терези

Терези доволі легковажно ставляться до фактів, які подають їм як правду, не сумніваючись, що вона така і є: вони щиро не розуміють, навіщо комусь їм брехати. В кожній конкретній ситуації відповідь на запитання може бути різною: сьогодні, найімовірніше, хтось захоче розсварити їх із близькою людиною.

Риби

Риб надмірно довірливими не назвеш – вони завжди напоготові, але втрачають пильність, коли йдеться про їхнє особисте життя. Сьогодні їм у жодному разі не можна вірити людям, які захочуть зганьбити в їхніх очах кохану людину: найімовірніше, наклепник хоче таким чином влаштувати своє власне життя.

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