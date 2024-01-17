Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна витрачати енергію бездумно

День потужної енергетики, яка дозволить кожному відчути себе всемогутнім – здаватиметься, що море по коліно. Однак зірки попереджають про те, що поводитися з енергією потрібно максимально акуратно – на все, що задумано, її може банально не вистачити.

Сьогодні, 17 січня, економити енергію необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо не витрачати її бездумно.

Овен

Овни взагалі дуже погано вміють розподіляти сили в часі, сьогодні ж ця їхня особливість збільшиться в рази: вони накинуться на роботу, як голодний на їжу, але вже в середині дня відчують втому, і, як наслідок, втратять інтерес до того, чим займаються. І їхня робота так і залишиться незавершеною.

Стрілець

Стрільці надто вже наполегливі у будь-яких своїх проявах. Ось і сьогодні, взявшись за справу, яка їм видасться надзвичайно важливою, вони витратять на неї в кілька разів більше енергії, ніж потрібно для вирішення такого питання. В результаті представники знака зовсім виб'ються з сил і кинуть усе на пів дорозі.

Водолій

Водоліїв, хоч вони можуть із цим і не погодитися, вирізняє безладність: вони хапаються то за одне, то за інше, в результаті – оскільки час і сили у них небезмежні – залишивши все в недоробленому вигляді. Сьогодні відбудеться саме така історія: взявшись за десять справ одразу, вони не досягнуть успіху в жодній.

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