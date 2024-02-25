Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна витрачати гроші безконтрольно

Нинішній день хоч і є часом загальної світової гармонії, проте не сприяє бездумній витраті ресурсів, починаючи від космічної енергії і закінчуючи фінансами. Скрізь і всюди важливо дотримуватися поміркованості – лише так можна буде не втратити, а зберегти, а в особливих випадках – і примножити їх.

Сьогодні, 25 лютого, дбайливо ставитися до фінансів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не рекомендується витрачати гроші безконтрольно.

Овен

Овни через властиву їм імпульсивність часто зриваються і роблять вчинки, згадавши про які можуть лише розвести руками: як це я примудрився?! Сьогодні, потрапивши на шопінг, вони можуть накупити багато непотрібних їм речей, витративши при цьому бюджет цілого місяця, про що шкодуватимуть.

Лев

Леви, вирішивши зробити черговий широкий жест, щоб продемонструвати людям навколо свою щедрість, витратять на обід – або вечерю – в рази більше, ніж треба для такого заходу. Відчуття викинутих на вітер грошей зіпсує настрій навіть таким великодушним і нежадібним людям, як представники знака.

Козоріг

Козороги – люди скупі, тим дивовижнішим буває їхнє бажання витратити більше, ніж вони можуть собі дозволити. В таких випадках вони починають шкодувати про витрачене практично одразу, не чекаючи на смс-повідомлення від банку, але змінити щось зазвичай уже неможливо, що їх дуже засмучує.

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