Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна втрачати почуття гумору

Не найлегший і не найпростіший день, протягом якого можуть відбуватися найнеймовірніші – а іноді і прикрі – події. Реагувати на них, як кажуть у таких випадках, симетрично не варто: вони не є настільки серйозними, щоб витрачати сили – як моральні, так і фізичні. Але що робити, якщо вони негативно впливають на настрій, який водночас падає нижче плінтуса? Підключати почуття гумору: проблеми не люблять, коли з них сміються, і йдуть до тих, хто не вміє дивитися на них з іронією.

Сьогодні, 20 листопада, втрачати почуття гумору небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно стане справжнім порятунком.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найуразливіших і водночас найсмішливіших знаків зодіаку; їхнє почуття гумору можна розділити на кількох людей. Щоправда, поєднати ці дві якості їм вдається рідко: сміятися з себе та обставин, у які втрапили, вони не вміють. Однак сьогодні їм доведеться це зробити, і вони з подивом виявлять, що гумор є потужною зброєю проти неприємностей.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які, як відомо, схильні до самокопання аж до самоїдства, і гумор можуть повернути проти себе – їхньому вмінню посміятися з себе представники інших знаків можуть лише позаздрити. Сьогодні зірки радять їм використовувати цю якість, як то кажуть, на повну – лише так вони зможуть нейтралізувати негативні фактори, що тимчасово ускладнюють життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці з однаковим успіхом вміють сміятися як з інших, так і з себе, тому й сьогодні поглянути на обставини, що склалися в їхньому житті, з гумористичної точки зору для них не буде особливо складно. Головне – не перетнути межу і посміявшись із себе, не почати сміятися з інших. Нескладно припустити, що їм це не сподобається, а отже, представники знака наживуть собі нових ворогів.

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