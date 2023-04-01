Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна задумувати нічого поганого

День, коли потрібно бажати іншим лише хорошого, тоді бумеранг добра дуже швидко повернеться до того, хто його запустив. Що стосується зла, то поширювати його небажано в будь-який день, але в цей час злі слова, погані думки та погані наміри перебувають під категоричною забороною.

Сьогодні, 1 квітня, замишляти щось погане проти інших людей не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка – особливе табу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята рідко показують оточенню своє справжнє обличчя – найчастіше вони намагаються мати вигляд цяціньок, хоча насправді такими і не є – точніше, є рівно наполовину. У них поєднується ангельське та демонічне, друге їхнє "я" і може виявитися активним цього дня. Проте представникам знака важливо пам'ятати про закон бумерангу – його ніхто не скасовував.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви відомі своєю злопам'ятністю: вони ніколи не забувають ні вчинків, ні слів, які їх колись зачепили. Сьогодні, відкопавши в глибинах пам'яті чиюсь провину, вони замисляться над тим, як їм помститися кривднику. Недивно, що в них у голові можуть виникнути плани помсти – один одного гірший, які в результаті можуть обернутися проти них самих.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, незважаючи на зовнішню благість, не найдобріші представники зодіаку – принаймні дорогу їм краще не переходити. Сьогодні вони будуть налаштовані особливо рішуче, тому той, хто примудриться їх зачепити, ризикує отримати на свою адресу не найкращі побажання – на щастя, лише уявні, але вони можуть стати реальністю.

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