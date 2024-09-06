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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна займатися самокритикою

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна займатися самокритикою

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

У цей час не варто займатися самокритикою, особливо крайньою її формою – самоїдством, позитивного ефекту очікувати від неї марно, але сьогодні – особливо.

Сьогодні, 6 вересня, представники всіх знаків зодіаку будуть схильні до слів і дій, про які згодом шкодуватимуть, але трьом із них у зв'язку з цим не можна займатися самокритикою.

Телець

Тельці в стані самоїдства можуть бути небезпечними для оточення: критикуючи себе за помилки та хиби, вони – з такою ж силою – завдають ударів по тих, хто перебуває поруч. Сьогодні їхня лють буде подібна до стихійного лиха, яке погано позначиться на їхніх стосунках з близькими.

Рак

Раки – найвразливіший, недовірливий і плаксивий знак зодіаку, їх дуже легко вибити з колії, внаслідок чого вони починають їсти себе зсередини, оскільки вважають: якби вони були сильнішими, сміливішими та рішучими, то все склалося б набагато краще.

Скорпіон

Скорпіонів прийнято вважати агресивними до інших, але стосовно власної персони представники знака воістину безжальні, що – як сьогодні – призводить до того, що вони замикаються у собі і відмовляються від будь-яких – переважно професійних – дій.

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