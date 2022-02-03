Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна займатися самоїдством

День перманентних спокус – як моральної, так і матеріальної властивості – які підштовхуватимуть кожного з нас до слів та дій, про які згодом доведеться шкодувати. У цей час також не варто займатися самокритикою, особливо крайньою її формою – самоїдством, позитивного ефекту очікувати від неї ніколи не доводиться, але сьогодні – особливо.

Сьогодні, 3 лютого, самоїдством небажано займатися представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно може стати по-справжньому руйнівним.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці в стані самоїдства можуть бути небезпечними для оточення: "поїдаючи" себе зсередини через якісь свої помилки та хиби, вони – з такою ж силою – завдають ударів по тих, хто перебуває поруч. Ну а оскільки представники знака втрачають самовладання раз, та гаразд, їхня лють може бути подібна до стихійного лиха, яке негативно позначиться на їхніх стосунках з іншими – зокрема й вкрай потрібними їм – людьми.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – мабуть, найвразливіший, найнедовірливіший і – з пісні слова не викинеш – плаксивий знак зодіаку. Їх дуже легко вибити з колії, внаслідок чого вони починають посилено "пережовувати" те, що трапилося, страждати і їсти себе зсередини. На їхню думку, якби вони були іншими – сильнішими, сміливішими та рішучішими, то все склалося б інакше – до їхньої користі та радості. Недивно, що рівень їхніх страждань великий, але водночас абсолютно деструктивний.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів прийнято вважати агресивними до інших, і це іноді дійсно має місце, але силу ворожості, яку вони спрямовують проти себе, не можна порівняти ні з чим. До своєї персони представники знака воістину безжальні, що – як сьогодні – призводить до того, що вони втрачають працездатність і, замкнувшись у собі, гордо відмовляються від будь-яких дій. На жаль, це негативно позначається на роботі, кар'єрі та фінансовому становищі.

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