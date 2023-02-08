Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна здаватися

День, коли головне завдання – не придбати щось нове, а не втратити те, що вже маєш. Життя влаштовує людям перевірку на міцність, і від її результату залежатиме, якщо і не все їхнє життя, то значний його період. Якщо їм вдасться показати, що вони вміють боротися за мету, яку поставили перед собою, їм вдасться й надалі отримувати бажане, і навпаки: той, хто здасться сьогодні, програватиме й надалі.

Сьогодні, 8 лютого, здаватися не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково треба йти до переможного кінця.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни часто відмовляються від досягнення поставленої мети через своє охолоджене ставлення до неї: на горизонті з'являється нова – на їхній погляд, цікавіша – і їм здається, що без старої вони цілком можуть обійтися. Сьогодні зірки категорично не радять представникам знака так чинити. Річ у тім, що обидві мети тісно пов'язані між собою, і, не домігшись першої, вони зазнають фіаско з другою.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам сьогодні може здатися, що вирішити завдання, над яким вони б'ються вже досить довгий час, неможливо, а отже, не варто витрачати час і сили задарма. І – помиляться, бо до досягнення результату, на який вони націлилися, залишився – у прямому розумінні цього слова – один крок, просто вони про це не знають. Все покинувши сьогодні, вони назавжди втратять свій шанс.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям у досягненні поставленої ними самими мети часто не вистачає терпіння: якщо щось не вийшло з першого разу, втрачають до цієї справи всілякий інтерес і, що особливо неприємно для них, починають сумніватися у власних силах і здібностях. Сьогодні представникам знака бажано згадати про те, що успіх складається з багатьох спроб, і продовжувати боротьбу до переможного кінця.

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