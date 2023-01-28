Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна зловживати алкоголем

День, коли люди стають більш чутливими, вразливими і, як наслідок, недовірливими. Ну а якщо до того ж вони ще й підпадають під вплив винної пари, ці їхні якості зростають у рази: легко можна прийняти близько до серця чиєсь необережне висловлювання і образитися чи, що ще гірше, образити когось самим. До яких наслідків це призведе, зірки передбачити не беруться.

Сьогодні, 28 січня, зловживати алкогольними напоями не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох вони – категоричне табу.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців не можна назвати великими любителями алкоголю, келих вина чи коктейль перед сном – не береться до уваги. Але сьогодні їх може серйозно занести, а це означає, що на якийсь час у представників знака відмовлять гальма. Чим це загрожує оточенню, знають ті, хто потрапляв під гарячу руку представників знака: вони припинять обмежувати себе у висловлюваннях та наговорять оточенню багато неприємного.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки п'ють переважно каву та чай, тому будь-яке зіткнення з алкоголем загрожує для них неадекватною поведінкою, за яку їм згодом буває соромно. Як правило, це пов'язано з відвертістю, яку вони демонструють під впливом винної пари, розповідаючи стороннім людям речі, про які у тверезому стані вважають за краще мовчати – за це вже завтра їм доведеться червоніти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – знак, для якого не існує правил: його представники у будь-якій ситуації вважають за краще чинити так, як їм хочеться, а не так, як правильно чи належить у суспільстві. Після приймання алкогольних напоїв вони зовсім не думають про те, що і як говорять або роблять – будь-яке "море" їм стає по коліно, а це означає, що про адекватність представників знака в такому стані говорити не доводиться.

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