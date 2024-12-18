Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна зраджувати себе

День не найкраще впливає на нашу психіку – під впливом його енергетики ми легко потрапляємо під чужий – найчастіше, несприятливий – вплив, і, в результаті, втрачаємо власну індивідуальність, здійснюючи вчинки, про які згодом можемо пошкодувати.

Сьогодні, 18 грудня, втратити власну індивідуальність можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не зраджувати себе.

Близнята

Близнята можуть зіткнутися з неможливістю «домовитися» хоча б з однією з двох своїх особистостей, у такому разі вони можуть прийняти третю — що не належить їм — точку зору, зрадивши таким чином самих себе, що після того, як вони зможуть розсудливо дивитися на речі, навряд чи їх потішить.

Стрілець

Стрільці – через якості свого характеру – завжди роблять тільки так, як вважають за потрібне самі, їхня прямолінійність відома всім. Але сьогодні представники одного з найдовірливіших знаків можуть піддатися чиїмось умовлянням і вчинити всупереч собі, про що дуже швидко пошкодують.

Водолій

Водолії часто бувають схильні приймати чужу думку за власну, тому той факт, що сьогодні вони надійдуть за чужою вказівкою, здивування не викличе. За винятком одного факту: вибір, який вони зроблять, може суперечити їхнім власним інтересам, а це неприємно.

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