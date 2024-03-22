Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна зупинятися на пів дорозі

Нинішній день вважається несприятливим для нових починань, хоч би якої сфери життя і діяльності вони торкалися: з їх втіленням у життя можуть виникнути непередбачені труднощі. Але ще небезпечніше відмовлятися від роботи над проєктами, що вже перебувають у роботі: це може виявитися непробачною помилкою.

Сьогодні, 22 березня, відмовлятися від раніше розпочатої роботи не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не рекомендується зупинятися на пів дорозі.

Овен

Овни часто кидають на пів дорозі справи, які припиняють викликати в них інтерес. Сьогодні ймовірний саме такий розвиток подій, але представникам знака варто пам'ятати про те, що справа лише здасться їм нецікавою – їм доведеться пошкодувати про своє рішення, коли за неї візьметься хтось із колег-конкурентів.

Близнята

Близнятам, які зараз зайняті вирішенням питань свого особистого життя, не бажано йти назад у взаєминах із людиною, яка останнім часом домагається їхньої прихильності. Встигнувши обнадіяти її, вони зроблять велику помилку, якщо тепер вдадуть, що нічого подібного не було – незабаром про це доведеться пошкодувати.

Стрілець

Стрільці, які вирішили починати ремонт у квартирі заміському будинку або на дачі, взявшись за таку роботу, мають довести її до переможного кінця. В іншому разі вони можуть розтратити відведені на ці кошти на вирішення інших питань і, в результаті, залишитися і без ремонту, і без грошей, що буде прикро і нерозумно.

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