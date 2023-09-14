Три знаки зодіаку, яким сьогодні не рекомендується залишати рідні стіни

Найнебезпечніший день місячного гороскопу, коли сили зла стають надзвичайно сильними і здатні завдати людині серйозної шкоди – до того ж, як ззовні, так і зсередини: ймовірно, загострення психологічних і психічних проблем. Опір їм стає практично неможливим, оскільки сили – як фізичні, і моральні – практично прагнуть до нуля. Але вихід є: необхідно якнайменше спілкуватися з оточенням і – зрозуміло, за можливості – не покидати стін рідного дому.

Сьогодні, 14 вересня, залишати рідні стіни небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них особливо важливо посидіти вдома.

Овен

Овни – через властиву їм імпульсивність – не люблять сидіти вдома, тому використовують будь-яку можливість для того, щоб втекти звідти. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм утриматися від «втечі» – спеціально чи мимоволі вони можуть встрянути у конфлікт, вибратися з якого виявиться не так просто, як здається на перший погляд.

Телець

Тельці, які рідко виходять із себе, сьогодні, найімовірніше, будуть перебувати якраз у такому – вибухонебезпечному – стані, що не найкраще позначиться як на оточенні, так і на них самих. Єдиний спосіб цього уникнути – відмовитися від спілкування з іншими людьми, чого можна досягти лише залишившись вдома.

Терези

Терезам протипоказано залишати стіни свого дому, оскільки тільки в ньому вони можуть зберегти настільки важливу для них душевну рівновагу. За його порогом вони зіткнуться з масою дратівливих факторів – від людей, що зустрілися на їхньому шляху, до ситуацій, у які вони можуть потрапити – кожна з них цього дня стане для них емоційною пасткою.

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