Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не рекомендується залишати рідні стіни

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не рекомендується залишати рідні стіни

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Найнебезпечніший день місячного гороскопу, коли сили зла стають надзвичайно сильними і здатні завдати людині серйозної шкоди – до того ж, як ззовні, так і зсередини: ймовірно, загострення психологічних і психічних проблем. Опір їм стає практично неможливим, оскільки сили – як фізичні, і моральні – практично прагнуть до нуля. Але вихід є: необхідно якнайменше спілкуватися з оточенням і – зрозуміло, за можливості – не покидати стін рідного дому.

Сьогодні, 14 вересня, залишати рідні стіни небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них особливо важливо посидіти вдома.

Овен

Овни – через властиву їм імпульсивність – не люблять сидіти вдома, тому використовують будь-яку можливість для того, щоб втекти звідти. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм утриматися від «втечі» – спеціально чи мимоволі вони можуть встрянути у конфлікт, вибратися з якого виявиться не так просто, як здається на перший погляд.

Телець

Тельці, які рідко виходять із себе, сьогодні, найімовірніше, будуть перебувати якраз у такому – вибухонебезпечному – стані, що не найкраще позначиться як на оточенні, так і на них самих. Єдиний спосіб цього уникнути – відмовитися від спілкування з іншими людьми, чого можна досягти лише залишившись вдома.

Терези

Терезам протипоказано залишати стіни свого дому, оскільки тільки в ньому вони можуть зберегти настільки важливу для них душевну рівновагу. За його порогом вони зіткнуться з масою дратівливих факторів – від людей, що зустрілися на їхньому шляху, до ситуацій, у які вони можуть потрапити – кожна з них цього дня стане для них емоційною пасткою.

Читайте також:

Чи є графіки вимкнень і чи сидітимуть українці без світла?

Чи є графіки вимкнень і чи сидітимуть українці без світла?

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
152
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація