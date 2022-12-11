Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікого наслідувати

Нинішній місячний день не найкращим чином впливає на особистість людини, і насамперед це проявляється в тому, що недобрі сили в особі людей навколо усіма способами намагаються позбавити її індивідуальності. Їй нав'язують – як єдино правильну – неприйнятну для неї думку, створюють умови, за яких вона змушена вчиняти не так, як хоче, або змушують наслідувати лідерів думок чи ікон краси і стилю.

Сьогодні, 11 грудня, наслідувати будь-кого, позбавляючись водночас власної унікальності, не варто представникам усіх знаків зодіаку, але троє з них у такому разі ризикують зовсім втратити себе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, в основі особистості яких – двоїстість, часто знаходять собі об'єкт для наслідування, з якого беруть приклад майже у всьому. Щоправда, триває такий процес найчастіше недовго, після чого представники знака припиняють бачити ідеал у кумирі, щоб через якийсь час вибрати новий. Але цього дня розчарування може виявитися дуже болісним, тому бажано не зачаровуватися – хоча б сьогодні.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – не найбільш впевнений у собі знак зодіаку: зазвичай для того, щоб утвердитися в будь-якій думці, їм необхідно спертися на авторитетну людину, яка або підтримає, або спростує її. У більшості випадків нічого поганого в цьому немає – як відомо, одна голова добре, а дві – краще, та сьогодні той, до кого представники знака звернуться по пораду, може банально обдурити їх, тож краще покластися на власний розум.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби настільки критично ставляться до себе, що це всерйоз занижує їхню самооцінку, а щоб її підвищити, вони шукають людину, яка, як їм здається, була б чимось схожа на них, але водночас мала більшу впевненість у собі. Та в той самий час вони зовсім не беруть до уваги різницю у світогляді, віці та навіть зовнішності, які роблять таке порівняння некоректним. Отже, краще шукати джерело впевненості в самих собі, а не в сумнівних знайомствах.

Читайте також: