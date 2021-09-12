Три знаки зодіаку, яким сьогодні не тільки можна, а й потрібно мріяти

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не тільки можна, а й потрібно мріяти

День потужної енергетики, завдяки якій посилюються не тільки активність і працездатність, але і сила думки, що дозволяє матеріалізувати навіть найсміливіші мрії. Можна починати працювати над новими проєктами, відкривати бізнес і займатися фінансовими питаннями. Більш того, складуться сприятливі умови для здійснення мрій, про які раніше можна було тільки мріяти.

Сьогодні, 12 вересня, втілити свою мрію в життя зможуть всі знаки зодіаку, але три з них — з великою часткою ймовірності — отримають справжній подарунок долі,

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, що мають рідкісне марнославство, люблять перебувати в центрі загальної уваги, нарешті зможуть здійснити свою мрію — стати об'єктом притягання для оточення. Ними будуть милуватися, зізнаватися їм у коханні, запрошувати на побачення — не дивно, що представники знака будуть буквально купатися в обожнюванні тих, хто перебуває поруч. Так що представникам знака не варто відмовлятися від участі в багатолюдній вечірці — благо, вихідний день і епідемічна ситуація дозволяють.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — точніше, ті з них, хто поки ще не зустрів свою долю — отримають шанс знайти особисте щастя. Щоправда, їм доведеться дотримати одну умову — «намалювати» його портрет у своїй уяві, а ще краще — зафіксувати його на папері. До того ж, чим більше деталей буде в описі, тим точніше фантазії збіжаться з реальністю. А там уже представникам знака залишиться тільки уважно спостерігати за людьми, що з'являються в їхньому оточенні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, яким скільки грошей не дай, — все буде мало, отримають можливість значно поліпшити своє матеріальне становище. Щоправда, для цього їм доведеться наполегливо і з зусиллям попрацювати, але, як відомо, без труда нема плода. Швидше за все, представникам знака запропонують роботу або підробіток, яка дозволить їм поповнити банківський рахунок, — до того ж вона виявиться цікавою, тому вони будуть виконувати її з великим задоволенням.

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