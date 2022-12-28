Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ділитися ні з ким особистими речами

Астрологи найрізноманітніших шкіл вважають цю місячну добу часом спокою, коли в людському житті не відбувається зовсім нічого — ні поганого, ні хорошого. Тому самій людині не варто чинити будь-яких дій, які можуть цей спокій порушити: вирушати в поїздки – навіть короткі, переходити на нову роботу, перебиратися на нове місце проживання. Не можна також давати комусь – навіть на якийсь час – свої особисті речі, це може призвести до неприємних наслідків.

Сьогодні, 28 грудня, позичати комусь свої речі зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така щедрість особливо небажана.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів із повним правом можна назвати найнежадібнішим знаком зодіаку – вони, образно кажучи, можуть зняти з себе останню сорочку, якщо їх про це попросять. Сьогоднішній день не стане винятком – вони готові будуть поділитися з близьким другом, чим завгодно, але зірки наполегливо не рекомендують їм цього робити: інакше вони можуть ніколи більше не побачити річ, яку попросили просто "поносити".

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не страждають на жадібність і охоче діляться з іншими тим, що мають, але найчастіше вони навіть не підозрюють, до яких наслідків їхня доброта може призвести. Людина, якій вони сьогодні віддадуть щось зі свого гардероба чи гаманця, може – спеціально чи ненароком, зовсім не підозрюючи про таку можливість – відібрати талан, який супроводжує їх останнім часом – не варто цим ризикувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам сьогодні небажано позичати будь-кому гроші. Річ у тому, що у кожної людини свої стосунки з цим ресурсом, і якщо в цей момент вона опинилась на мілині, значить, щось зробила не так – у чомусь помилилася. Вона повинна сама, а не за допомогою представників знака все виправити, інакше вона і сама не повернеться до повноводного грошового потоку, і того, хто їй допоміг, за собою потягне.

Читайте також: