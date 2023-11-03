Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто розповідати про свої плани

Цього дня зірки наполегливо радять усім нам складати плани на майбутнє, але це не означає, що можна розповідати про них усім, хто поряд. Пристріт ще ніхто не скасовував, тому дуже легко зіпсувати справи, які наразі існують лише в перспективі.

Сьогодні, 3 листопада, про свої плани не варто розповідати представникам усіх знаків зодіаку, але три з них особливо ризикують їх уректи.

Телець

Тельцям, які сьогодні вирішать розпочати втілення в життя свого давнього плану, дуже важливо до останнього не розкривати нікому своїх секретів. Їм може позаздрити навіть найдоброзичливіша людина, через що їхні грандіозні – можна сказати, наполеонівські – плани серйозно постраждають.

Терези

Терезам властиво вагатися, перш ніж ухвалити якесь рішення. Вони переймаються через те, що їм нічого не вдасться. Але саме тому їм не рекомендується розповідати комусь про те, що вони замислили: тоді вони точно не зроблять свою роботу так, як хотіли – тобто швидко й якісно.

Стрілець

Стрільцям може невимовно пощастити в особистому житті – наприклад, вони зустрінуть людину своєї мрії або отримають довгоочікувану пропозицію руки й серця. Не варто ділитися цими фактами навіть з близькими подругами – вони й самі можуть не знати про те, що у них погане око, і все зіпсувати.

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