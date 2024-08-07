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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто хвалитися своїми досягненнями

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто хвалитися своїми досягненнями

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли потрібно якнайменше говорити, сублімуючи словесні потоки в активні дії. При цьому зірки особливо застерігають від посвяти сторонніх людей у моменти, які стосуються лише самої людини – наприклад, змісту планів на майбутнє або хвалитися тим, чого вже вдалося досягти: надто велика ймовірність наврочити хороші життєві зміни.

Сьогодні, 7 серпня, якнайменше говорити потрібно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом з них особливо небажано хвалитися своїми досягненнями.

Овен

Овни люблячи як похвалитися, а й похвалитися, значно перебільшивши свої досягнення – як професійні, і особисті. Сьогодні зірки радять їм хоча б на день дати обітницю мовчання – тільки так можна буде зберегти те хороше, що є у них у житті.

Лев

Леви легко говорять про свої досягнення, оскільки не вважають, що це може когось зачепити: представники знаку самі нікому не заздрять, тому не побоюються чужої заздрощів. І даремно: похвалившись сьогодні, вони зможуть на власному досвіді переконатися в існуванні пристріту.

Скорпіон

Скорпіони часто стикаються з чужою заздрістю, але такі історії чомусь нічому їх не вчать – чи то через безтурботність, чи то через віру в людство. Як би там не було, але сьогодні представникам знаку не варто ні з ким ділитися своїм щастям – треба спробувати промовчати хоч раз.

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