Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто хвалитися своїми успіхами

День негативної енергетики, яка, з одного боку, всіляко підштовхуватиме людей до конфліктів, а з іншого – зробить нас хвалькуватими та такими, що перебільшують свої досягнення, таланти й переваги. Ні перше, ні друге не сприятимуть спокійному перебігу подій дня, тому найзатребуваніші якості дня – стриманість і скромність.

Сьогодні, 22 вересня, хизуватися своїми успіхами зірки не рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, та трьом із них – особливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята вихваляються, як кажуть у таких випадках, рідко, але влучно – тоді, коли у них є вагома підстава, тому роздратування у людей навколо не викликають. Та сьогодні представники знака вирішать розповісти про свої успіхи людині, яка перебуває в набагато гіршому матеріальному становищі, бажаючи підсвідомо зробити їй боляче – зірки не рекомендують їм це робити.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять подавати свої досягнення у кращому світлі і зазвичай мають для цього всі підстави: вони дійсно часто досягають більшого за інших, до того ж у всіх сферах діяльності. Однак сьогодні приводів для вихваляння у них не буде, тому виглядатимуть вони в очах близьких, м'яко кажучи, смішно – не варто до цього доводити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців зазвичай розпирає будь-який секрет, який стає їм відомий, тому вони, деякий час вагаючись, розповідають про нього друзям і близьким. Сьогодні представникам знака захочеться похизуватися тим, що наразі ще не стало фактом, і даремно це зроблять, оскільки таке явище, як пристріт, ніхто не скасовував.

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