Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто викидати гроші на вітер

День потужної позитивної енергетики, яка сприяє серйозним професійним здобуткам – можна націлювати себе на глобальні й амбітні проєкти. Щодо фінансів наші досягнення будуть набагато скромнішими – тут успіх зірки обіцяють у незначних фінансових операціях, а ось від великих витрат краще відмовитися.

Сьогодні, 25 вересня, розтринькувати кошти не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано викидати гроші на вітер.

Близнята

Близнята рідко можуть утриматися від витрат, особливо якщо потрапляють до великих торгових центрів: зазвичай вони купують купу речей, добра половина яких їм зовсім не потрібна. Сьогодні таке марнотратство для них – категоричне табу, інакше все придбане припадатиме пилом на полицях, а то й зовсім вирушить на смітник.

Стрілець

Стрільці, щойно в їхній кишені заводяться хоч якісь гроші, одразу ж прагнуть їх витратити: їм здається, що все, на що впав їхній погляд, їм зараз конче необхідне. Насправді це не так, але представники знака, як-то кажуть, без гальм, тому спочатку витрачають гроші, а потім – ось як сьогодні – жалкують про те, що викинули їх на вітер.

Водолій

Водоліїв вирізняє вміння вибирати речі і витрачати гроші з розумом, але час від часу вони впадають у фінансове безумство, купуючи щось дуже дороге й цілковито непотрібне, чого потім не знають, як і позбутися. Оскільки сьогодні може статися саме така історія, представникам знака треба сім разів "відміряти", перш ніж різати – тобто купувати.

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