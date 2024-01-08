Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто конфліктувати зі своїми друзями

День, коли найрізноманітніші – об'єктивні й суб'єктивні – обставини підштовхуватимуть нас до сварок і конфліктів. Роздратування, яке викликатимуть люди навколо, необхідно "гасити", що особливо важливо стосовно рідних, близьких і друзів – сварка з ними навряд чи входить до чиїхось планів.

Сьогодні, 8 січня, дратівливість щодо людей навколо підштовхуватиме до конфліктів представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них загрожують сварки з друзями.

Близнята

У Близнят взаємини з друзями часто будуються за принципом "гра в одні ворота": вони вважають, що ті повинні жертвувати для них усім, від них натомість не вимагається нічого. Сьогодні ситуація програється з точністю до навпаки – друзі використають представників знака, що їм дуже не сподобається.

Рак

Раки можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Хтось, кому вони довірили свій секрет, охоче зробить його надбанням широкого загалу, до того ж просто так, від нудьги, а не зі злих намірів. Представникам знака сьогодні треба якомога менше бути відвертими.

Козоріг

Козороги, життєвий девіз яких "я використовую", чинять так з усіма, включно із друзями. Сьогодні на представників знака може чекати серйозна несподіванка – їхні "жертви" відмовляться надалі залишатися такими, що їх не лише здивує, а й спантеличить.

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