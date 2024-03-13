Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто намагатися догодити всім

Нинішній день – не найпростіший у спілкуванні: стосунки з оточенням необхідно вибудовувати, а не покладатися на натхнення, згідно з яким усе складеться саме собою. До чужої дратівливості важливо ставитися з терпінням, а критику сприймати з розумінням, але це не означає, що потрібно намагатися бути добрими для всіх – це марна справа.

Сьогодні, 13 березня, докласти максимум зусиль, які дозволять уникнути сварок та конфліктів, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але водночас трьом із них не варто намагатися догодити всім – зробити це все однаково не вдасться.

Рак

Раки понад усе цінують мир і лад у сім'ї, тому намагаються у всьому догоджати своїм близьким, навіть якщо це йде врозріз зі своїми власними інтересами. Сьогодні зірки не радять їм чинити подібним чином – вони однаково не зможуть умилостивити всіх, та й взагалі, схоже, настав час показати, що й у них є характер.

Терези

Терези не виносять чужої дратівливості — вона на енергетичному рівні вибиває їх зі звичної колії, тому представникам цього знака, який у всьому прагне до рівноваги, простіше поступитися, ніж множити в навколишньому просторі негативні вібрації. Однак сьогодні така тактика може спричинити протилежний результат.

Риби

Рибам подобається справляти на оточення приємне враження, хоч воно і не завжди відповідає їхній справжній суті, і заради цього часто вони йдуть на поводі у тих, кому хочуть сподобатися. Нинішній день винятком не стане, ось тільки досягти мети їм не вдасться, так що не варто і намагатися, марнуючи свою чарівність.

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