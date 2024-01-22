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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого ображатися

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого ображатися

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День, коли люди стають надзвичайно помисливими, через що вони переймаються через будь-яке різке чи неприємне зауваження, навіть якщо воно не має до них жодного стосунку, тому не варто ображати інших та ображатися на будь-кого.

Сьогодні, 22 січня, конфліктувати з будь-ким небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано ображатися на тих, з ким вони посваряться.

Телець

Тельці, які, як відомо, гніваються хоч раз, та гаразд, сьогодні можуть розізлитися на когось зі знайомих, а отримавши дзеркальну відповідь, образяться на того, до кого самі – першими – почали чіплятися. Перш ніж образитися й затаїти зло, їм непогано було б поміркувати про те, що в тому, що трапилося, є щонайменше половина їхньої провини.

Близнята

Близнятам сьогодні – як ніколи – важливо тримати язик за зубами: надто великий ризик вплутатися в конфлікт, вийти з якого буде не так просто, як може здатися на перший погляд. Втім, зберегти добрі стосунки буде нескладно – головне, не приховувати образу, навіть якщо для неї є підстави, а пробачити.

Рак

Раки ображаються рідко, та якщо таке станеться, вони надовго впадають у статус жертви, і навіть якщо дуже захочуть – не зможуть із цього стану вийти. Насправді гірше вони в такому разі роблять лише собі: тримати на душі такий камінь доволі важко, тому краще не брати його на себе.

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