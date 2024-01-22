Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого ображатися

День, коли люди стають надзвичайно помисливими, через що вони переймаються через будь-яке різке чи неприємне зауваження, навіть якщо воно не має до них жодного стосунку, тому не варто ображати інших та ображатися на будь-кого.

Сьогодні, 22 січня, конфліктувати з будь-ким небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано ображатися на тих, з ким вони посваряться.

Телець

Тельці, які, як відомо, гніваються хоч раз, та гаразд, сьогодні можуть розізлитися на когось зі знайомих, а отримавши дзеркальну відповідь, образяться на того, до кого самі – першими – почали чіплятися. Перш ніж образитися й затаїти зло, їм непогано було б поміркувати про те, що в тому, що трапилося, є щонайменше половина їхньої провини.

Близнята

Близнятам сьогодні – як ніколи – важливо тримати язик за зубами: надто великий ризик вплутатися в конфлікт, вийти з якого буде не так просто, як може здатися на перший погляд. Втім, зберегти добрі стосунки буде нескладно – головне, не приховувати образу, навіть якщо для неї є підстави, а пробачити.

Рак

Раки ображаються рідко, та якщо таке станеться, вони надовго впадають у статус жертви, і навіть якщо дуже захочуть – не зможуть із цього стану вийти. Насправді гірше вони в такому разі роблять лише собі: тримати на душі такий камінь доволі важко, тому краще не брати його на себе.

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