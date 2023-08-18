Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого підвищувати голос

День, коли навіть найспокійніші та врівноважені люди можуть стати нервозними та дратівливими. Напруженість, що буквально розливається в атмосфері, досягне свого піку в середині дня, а потім різко піде на спад, тому вечір можна – і потрібно – присвятити відпочинку. Проте за ранок можна наламати дров, зіпсувавши стосунки з оточенням.

Сьогодні, 18 серпня, сваритися з тими, хто перебуває поряд, не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть підвищувати голос на них.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на притаманну їм добродушність та доброзичливість, часто підвищують голос, розмовляючи з оточенням – їм здається, що так їхні слова звучать вагоміше. Можливо, найчастіше це справді буває так, але сьогодні призведе до прямо протилежного результату: людина, яку представники знака захочуть переконати у своїй правоті, серйозно образиться.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – завжди і в будь-якій ситуації – впевнені, що знають все краще за інших, що, втім, не заважає їм помилятися. Сьогодні вони – за не найкращою своєю звичкою – почнуть доводити комусь із оточення свою правоту. Ну, а оскільки їхні твердження виявляться сумнівними, представники знака можуть втратити контроль над собою та підвищити голос – так буває, коли вони не мають рацію.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби тільки здаються спокійними і невинними: якщо вивести їх із себе, вони можуть показати характер. У таких випадках доводити свою правоту за допомогою доказів вони не вміють: їм здається, що голосніше вони будуть говорити – а іноді й кричати – темп легше і швидше їм вдасться здобути гору над співрозмовником, якого таким чином легко перетворити на ворога.

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