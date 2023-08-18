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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого підвищувати голос

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого підвищувати голос

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

День, коли навіть найспокійніші та врівноважені люди можуть стати нервозними та дратівливими. Напруженість, що буквально розливається в атмосфері, досягне свого піку в середині дня, а потім різко піде на спад, тому вечір можна – і потрібно – присвятити відпочинку. Проте за ранок можна наламати дров, зіпсувавши стосунки з оточенням.

Сьогодні, 18 серпня, сваритися з тими, хто перебуває поряд, не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть підвищувати голос на них.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на притаманну їм добродушність та доброзичливість, часто підвищують голос, розмовляючи з оточенням – їм здається, що так їхні слова звучать вагоміше. Можливо, найчастіше це справді буває так, але сьогодні призведе до прямо протилежного результату: людина, яку представники знака захочуть переконати у своїй правоті, серйозно образиться.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – завжди і в будь-якій ситуації – впевнені, що знають все краще за інших, що, втім, не заважає їм помилятися. Сьогодні вони – за не найкращою своєю звичкою – почнуть доводити комусь із оточення свою правоту. Ну, а оскільки їхні твердження виявляться сумнівними, представники знака можуть втратити контроль над собою та підвищити голос – так буває, коли вони не мають рацію.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби тільки здаються спокійними і невинними: якщо вивести їх із себе, вони можуть показати характер. У таких випадках доводити свою правоту за допомогою доказів вони не вміють: їм здається, що голосніше вони будуть говорити – а іноді й кричати – темп легше і швидше їм вдасться здобути гору над співрозмовником, якого таким чином легко перетворити на ворога.

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Дата публікації
Перегляди
639
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