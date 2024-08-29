Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні з ким спілкуватися

Нинішній день – незважаючи на його будній статус – зірки радять провести на самоті, якщо ж такої можливості не випаде, потрібно хоча б якнайдалі перебувати від людей – навіть близькі можуть стати джерелом неприємних емоцій, які зіпсують день.

Сьогодні, 29 серпня, провести день на самоті бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не варто ні з ким спілкуватися.

Овен

Овнам сьогодні – як і будь-якого іншого дня – навряд чи варто когось боятися, а ось самі вони цілком можуть становити небезпеку для оточення, оскільки не в змозі будуть стримати свій гнів, що невідомо звідки взявся, тож краще їм відмовитися від спілкування.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні будуть особливо вразливі, а, отже, і небезпечні для оточення: вирішивши, що їх хотіли образити, вони можуть «дати здачі», але водночас не розрахувати свої сили, що не найкраще позначиться на їхніх стосунках – як із близькими, так і з малознайомими людьми.

Стрілець

Стрільці, які рідко думають, про що говорять, цього дня стануть зовсім нестримними на язик, що дуже сильно зачепить за живе людей, що перебувають поряд із ними. Саме тому зірки наполегливо радять їм утриматись від спілкування – навіщо наживати собі ворогів?

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