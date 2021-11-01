Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нічим хизуватися

День негативної енергетики, що загрожує як короткочасними сварками, так і серйозними, тривалими конфліктами. Приводом для них може стати потяг до перебільшення своїх здібностей, пристрасть до чуток, пліток та зарозумілості, а також завищений гонор – все це може дратувати оточення. Найголовнішим із усіх згаданих вище недоліків стане вихваляння, від якого краще відмовитися.

Сьогодні, 1 листопада, хвалитися не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вихваляння своїх – часом уявних – переваг особливо небажане.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни часто перебільшують свої переваги, а через властивий їм палкий темперамент, як правило, роблять це з надмірною активністю та пафосом, що не може не злити (а іноді й відверто бісити) тих, хто перебуває поруч. Особливо це стосується друзів, які постійно порівнюють себе із представниками знака, до того ж найчастіше – не на свою користь. Такий стан справ – зі зрозумілих причин – негативно позначиться на взаєминах, а цього допускати небажано.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам для хвастощів зовсім необов'язково щось говорити: вони одним своїм виглядом можуть дати зрозуміти тим, хто перебуває поруч, наскільки вони вищі і значніші за них. До того ж роблять вони це не навмисне, як думають люди, що оточують їх, а, так би мовити, за замовчуванням: вони дійсно впевнені, що кращі – красивіші, розумніші і здібніші – інших. Такі хвастощі особливо дратують друзів та знайомих представників знака, тому вони можуть відреагувати, як кажуть, симетрично – не найприємнішим чином.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги часто вихваляються тим, чого поки що немає насправді: як правило, такі їхні досягнення існують тільки в перспективі, але вони вже активно хизуються ними перед оточенням, часто викликаючи тим самим його яскраво виражене невдоволення. До того ж після кількох таких історій рідні та друзі, переконавшись, що представники знака, м'яко кажучи, перебільшують свої здобутки, припиняють вірити у їхні слова. Вони – ось як сьогодні – пропускають їх повз вуха навіть тоді, коли досягнення дійсно має місце.

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