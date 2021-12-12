Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нічого боятися

День, незважаючи на негативну енергетику, яку він несе, сприятливий для очищення помислів та упорядкування думок, які до цього часу можуть заплутатися остаточно. Важливо також гнати від себе будь-які страхи і фобії, які можуть переслідувати будь-яку, навіть найсильнішу людину — такий цей місячний день, недаремно астрологи часто називають його сатанинським.

Сьогодні, 12 грудня, давати відсіч страхам бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них дуже важливо нічого боятися.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які мають репутацію людей відважних і навіть відчайдушних, зрідка чогось бояться насправді – вони точно знають, як протистояти тій чи тій фобії, і завжди йдуть назустріч їй з відкритим забралом. Але сьогодні такий день, коли страх може заповзти навіть у їхню душу, змушуючи їх кидатись від будь-якого кута. Зірки рекомендують представникам знака опанувати себе та згадати тактику боротьби з фобіями, яку вони застосовували завжди: згадати, що вони настільки сильні та вперті, що самі можуть становити небезпеку для оточення.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці дуже рідко чогось бояться – їхня впевненість у собі настільки сильна, що вони впевнені: ніхто не зможе завдати їм зла, якщо, звичайно, вони самі цього не допустять. Проте обставини сьогодення можуть скластися таким чином, що занепокоєння торкнеться навіть представників цього – безстрашного – знака. Найімовірніше, їм здасться, що деякі злі сили загрожують їм, що, мабуть, і не змусить їх сховатися від світу, але настрій зіпсує неабияк. Найкращий спосіб позбавитися неприємних емоцій – подивитися хорошу комедію: страх як вітром здує.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці ставляться до фобій по-різному: сьогодні готові піддаватися будь-яким страхам, які тільки можливі на білому світі, а вже завтра демонструють оточенню, що їм море по коліно – як у прямому, так і переносному значенні слова. Сьогодні, незважаючи на фобії, які можуть виникнути, представникам знака бажано включити другу – шибай-голова – модель поведінки: показати всім страхам, що вони чхати на них хотіли. Особливої складності для них це не становитиме – вони завжди входять у роль, яку вирішили грати.

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