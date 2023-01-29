Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нічого готувати

Один із найважчих днів місячного календаря, який несприятливий для будь-яких справ – як домашніх, так і господарських. Навіть роботу в домі – наприклад, ремонт чи генеральне прибирання – можна лише планувати, а ось реалізацію своїх намірів краще перенести на інший час. Небажано також готувати, особливо якщо йдеться про обід із запрошенням рідних чи друзів: звичайно, ніхто не отруїться, але результат не виправдає очікувань.
Сьогодні, 29 січня, готувати не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них краще зовсім не заходити до кухні.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнята – не найбільші в зодіаку любителі кулінарії, самі вони задовольняються невеликим набором скромних, але корисних, на їхній погляд, продуктів, а свята вважають за краще святкувати в закладах громадського харчування – кафе чи ресторанах. Та сьогодні їм захочеться приготувати щось особливе – наприклад, напекти млинців: на жаль, вони лише зіпсують інгредієнти, які доведеться викинути.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки – неперевершені кулінари, пристрастю яких є страви домашньої кухні, у приготуванні яких вони найкращі. Саме тому представникам знака буде особливо прикро з'ясувати, що багаторазово перевірений ними рецепт, за яким вони готували ледь не від самого дитинства, з невідомої причини їх підведе. Їхня прикрість не матиме меж, а найкращий спосіб її уникнути – взагалі нічого не готувати.
Риби (19.02 – 20.03)
Риби, нічого гріха таїти, не дуже люблять готувати і не є в цій справі віртуозами. Але сьогодні, отримавши новий рецепт – чи то вичитаний в інтернеті, чи то почутий з телевізора, – вони захочуть негайно втілити його в життя. І цілком даремно це зроблять, бо зможуть приготувати за ним щось зовсім неїстівне, що всі члени родини дружно відмовляться їсти.
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