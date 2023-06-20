Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікого критикувати

День негативної енергетики, яка відбивається передусім на моральному стані людини: під її впливом ми стаємо агресивними та дратівливими, що не найкраще відбивається на наших взаєминах з оточенням. Сьогодні не варто ні з ким сваритися, конфліктувати, лаятись, ворогувати і – особливо! — не можна нікого критикувати.

Сьогодні, 20 червня, критикувати будь-кого не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них пошук недоліків у інших – категоричне табу.

Впевнені у собі Леви (23.07 – 21.08) звикли вважати, що тільки в них самих немає недоліків, тоді як решта є просто скупченням різноманітних вад. Не дивно, що представники знака – з урахуванням їхньої зарозумілості – часто роблять оточенню зауваження критичного характеру. Але сьогодні зірки особливо не рекомендують їм це робити – можна отримати симетричну відповідь.

Розважливі Діви (22.08 – 23.09) не завжди можуть відмовити собі в бажанні покритикувати когось із оточення, не забувши водночас згадати, що вони набагато краще знаються на предметі суперечки. Однак сьогодні їм краще промовчати, оскільки опонент може виявитися не тільки тямущим, а й наполегливим, і після його відповіді представники знака виявляться не в приємному стані.

Стрільці (23.11 – 21.12), які не страждають на тактовність, часто говорять оточенню неприємні речі – не через злість, а просто тому, що сказали їх, не подумавши. Сьогодні – втім, як і завжди – зірки наполегливо рекомендують їм ретельно подумати над кожним своїм словом, інакше вони можуть образити людину, яка ні в чому перед ними не завинила.

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