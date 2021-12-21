Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікого засуджувати

День потужної космічної енергії, яка не лише наповнюватиме людину необхідною їй силою, а й – через свою силу – розмиватиме навколишню дійсність, не даючи можливості правильно оцінювати людей та обставини. З цієї причини сьогодні не варто засуджувати – і обговорювати – будь-кого, втім, цього не варто робити завжди.

Сьогодні, 21 грудня, засуджувати оточення не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий стиль поведінки особливо небажаний.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – через свою емоційність – швидкі на засудження, якому вони, як правило, піддають іншу людину, не розібравшись, що до чого, і не розглянувши всі обставини, які могли призвести її до припущеної помилки. Сьогодні зірки радять представникам знака розглянути причини, що спонукали того, кого вони засуджують, а ще краще – не робити цього взагалі, оскільки помилка може згодом викликати почуття прикрого невдоволення собою та своїми діями.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки за всієї своєї людяності та доброзичливості дуже навіть не проти пліткувати, особливо якщо йдеться про людину, яку вони в глибині душі не долюблюють. Однак сьогодні, не зваживши на цілу низку об'єктивних факторів, представники знака ризикують помилитися і звинуватити того, кого засуджують, у гріхах, до яких той не має жодного стосунку. Щоб ні на кого не зводити наклеп, краще взагалі відмовитися від того, щоб давати комусь оцінки і навішувати ярлики.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам часто здається, що вони знають про життя краще за інших, тому можуть – анітрохи не сумніваючись у своїх словах та думках, давати оцінні судження поведінці оточеню. На жаль, сьогодні вони можуть помилитися, тому зірки застерігають їх від голослівних – і помилкових – звинувачень, що лежать в основі осуду, за які їм згодом буде як мінімум незручно, а як максимум – соромно. Справді, іноді краще мовчати чи жувати, ніж говорити.

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