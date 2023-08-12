Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому доводити свою правоту

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, загрожує конфліктами на всіх рівнях. Спалахують вони через незначні приводи, а то й зовсім без них – просто тому, що атмосфера наелектризується настільки, що іскри сипатимуться на нас з усіх боків. Звичайно, всіх сварок уникнути не вдасться, але треба хоча б намагатися мінімізувати зіткнення з оточенням – воно може спричинити неприємні наслідки.

Сьогодні, 12 серпня, сперечатися з будь-ким небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто нікому доводити свою правоту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам було б непогано сприймати як аксіому той факт, що не тільки вони, а й інші люди мають право на свою точку зору. Цього розуміння їм часто не вистачає, тому вони будь-що прагнуть довести оточенню свою правоту, не звертаючи уваги на доводи, які їм наводять. Таке з'ясування стосунків навряд чи сприятиме добрим стосункам із опонентом.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не варто ні з ким сперечатися з простої, але дуже важливої причини: вони можуть помилитися, тому, доводячи свою правоту, тільки дарма витратять час і сили. До того ж, поставлять себе в безглузде становище, в якому представники знака можуть опинитися в такому разі: краще взагалі не встрявати в суперечки і конфлікти, ніж з'ясовувати стосунки без надії виграти суперечку.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви дуже дивуються, коли хтось починає з ними сперечатися: вони впевнені, що знають усе і завжди краще від інших, тому їм не варто заперечувати. Ось і сьогодні Левів може обурити навіть не власне предмет суперечки, а той факт, що хтось вирішив поставити під сумнів їхні знання та досвід. Але сьогодні цілком може виявитися, що вони не мають рацію, що не найкраще позначиться на їхній самооцінці.

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