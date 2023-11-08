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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нав'язувати себе

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нав'язувати себе

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли не варто проявляти активність – до того ж, не тільки у професійному, а й особистому житті: нав'язлива увага до людини, яка нам симпатична, може дати протилежний результат.

Сьогодні, 8 листопада, від активних дій в особистій сфері необхідно відмовитись представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано комусь нав'язувати себе.

Телець

Тельцям – як сьогодні, так і завжди – зірки не рекомендують тиснути на близьку людину, змушуючи її діяти так, як потрібно їм. Як відомо, сила дії дорівнює силі протидії: чим сильнішим буде зовнішній вплив, тим менший шанс отримати бажане, – краще вирішити питання миром.

Стрілець

Стрільці не визнають жодних дипломатичних ходів у взаєминах із протилежною статтю: якщо людина їм подобається, вони кажуть – і діють – безпосередньо. Ось тільки симпатична їм людина не завжди буває готова до такого – раптового – розвитку подій, тому, як сьогодні, віддаляється від них.

Козоріг

Козорогам не рекомендується муляти очі керівництву, намагаючись отримати в роботу проєкт, про який мріють усі їхні колеги. У представників знака і так багато шансів випередити їх, тоді як завдяки надмірній активності вони можуть отримати протилежний результат, що навряд чи їх потішить.

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Дата публікації
Перегляди
1498
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