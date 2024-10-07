Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому нічого давати

День спокою, який не рекомендується нічим порушувати – не варто вирушати в поїздки, переходити на нову роботу, переїздити на нове місце проживання. Також небажано навіть на якийсь час давати комусь те, що належить людині – це може призвести до неприємних наслідків.

Сьогодні, 7 жовтня, віддавати в чужі руки те, що належить людині, не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий вчинок особливо загрожує неприємними наслідками.

Рак

Раки охоче діляться з іншими всім, що мають, тому знаючи про цю їхню особливість, до них часто звертаються по допомогу. Та сьогодні замість подяки представники знака можуть отримати претензії – звинувачення у тому, що вони пожаднували і дали не те, що у них просили.

Лев

Левів з повним правом можна назвати найнежадібнішим знаком зодіаку: його представники завжди готові прийти на допомогу, але сьогодні зірки наполегливо не рекомендують їм цього робити, інакше вони можуть ніколи більше не побачити річ, яку дали комусь просто "поносити".

Водолій

Водолії щедрі за вдачею – вони готові ділитися зі своїм оточенням усім, що в них є, особливо якщо вдасться переконати їх у тому, що людина без їхньої допомоги пропаде. Сьогодні така щедрість неприпустима: насамперед це стосується носильних речей, які повернуться назад зіпсованими.

Читайте також: