Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікому вірити

День, незважаючи на те, що він випадає на понеділок, категорично не підходить для початку нових справ – краще завершити старі, щоб вони не тягнули назад та не заважали йти до поставленої мети. Також велика ймовірність припуститися помилки — як професійної, так і особистої якості, потрапивши під чужий вплив і вчинивши не так, як хочеться, а дотримуючись "доброї" поради когось із оточення.

Сьогодні, 9 січня, дослухатися чужої думки не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них взагалі не можна нікому вірити.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни запальні і рішучі, але водночас щиросерді — вони рідко обдурюють когось самі, тому не очікують на подібну поведінку від інших. Щоб не стати жертвою чужої брехні, зірки наполегливо радять їм сьогодні фільтрувати інформацію, яку вони отримують від оточення, а ще краще – взагалі нікому не вірити, інакше вони згодом можуть пошкодувати про те, що стали жертвою своєї наївності.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви звикли перевіряти ще раз інформацію, яка надходить до них від будь-кого, і нічого не приймають на віру, ретельно аналізуючи будь-які факти, які стають їхнім надбанням. Однак сьогодні вони цілком можуть довіритися думці людини, яку вважають авторитетом, і серйозно проколотися, вчинивши відповідно до її поради. Зірки застерігають їх від того, щоби йти в когось на поводі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — за всіх властивих їм недоліків — мають і масу позитивних якостей, одна з яких — віра в людей. Цим правдорубам, яким і на думку не спадає брехати, важко повірити, що хтось може їх обдурити. Ті, хто добре знає звички представників знака, часто користуються цією їхньою особливістю, але хоча б сьогодні їм варто згадати про те, що дехто бреше, як дихає, і нікому не вірити на слово.

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