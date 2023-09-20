Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто нікуди поспішати

День спокійної, нейтральної енергетики, коли не варто робити різкі рухи – вони не допоможуть досягти поставленої мети, швидше, зруйнують те, що вже зроблено. Займаючись будь-якими – навіть найважливішими – проєктами, необхідно діяти, не поспішаючи: у такій поведінці – запорука успіху.

Сьогодні, 20 вересня, діяти не поспішаючи, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо нікуди не поспішати.

Овен

Овни нічого не вміють робити повільно: для них важливо якнайшвидше «відстрілятися» і, отримавши результат, одразу взятися за нову справу. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують представникам знака зменшити оберти, інакше те, що вони зроблять, виявиться із браком, а отже, замість нової «вершини» доведеться знову підніматися на стару.

Терези

Для Терезів поспіх буде пов'язаний із підвищеною стомлюваністю, через що вони надто швидко виб'ються з сил і не зможуть зробити навіть половину того, що запланували на цей день. Найпростіший вихід уникнути такого стану – неквапливі дії, які, як не дивно, дадуть вищий коефіцієнт корисної дії.

Водолій

Водоліям не варто поспішати не так у справах, як у словах: поквапившись і не подумавши про те, що кажуть, вони можуть, як кажуть, ляпнути зайве, про що згодом серйозно пошкодують. Щоб не образити співрозмовника – чи не проговоритися про те, що варто тримати в таємниці, краще не поспішати з відповіддю на поставлене запитання.

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