Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто нікуди їздити

День, коли не варто чекати на результат своєї роботи – як фізичної, так і розумової. Може навіть здатися, що все, що ми робили сьогодні – дарма, хоча насправді це не так: підсумки будуть підбиті свого часу. Енергія тече повільно і неквапливо – небажано порушувати її рух різкими діями та рішучими вчинками.

Сьогодні, 11 липня, активно діяти небажано представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо не вирушати у поїздки.

Близнюки

Близнюки, мабуть, найлегший знак Зодіаку на підйом – вони без проблем знімаються з місця і переїжджають з міста в місто і з країни в країну. Але сьогодні їм краще посидіти вдома: у дорозі на кожному кроці їм траплятимуться перешкоди, що виб'є їх з колії.

Терези

Терезам, які люблять розміреність і зваженість у всьому, зірки не рекомендують отруюватися в подорож, оскільки все в ньому йтиме не так, як він хочуть. Звичайно, можна відмовитися від початкових планів і прийняти ситуацію, що склалася, але навряд чи їм це вдасться.

Козеріг

Козерогам у сьогоднішній поїздці, який би характер – діловий чи особистий – швидше за все, не вдасться досягти результату, заради якого вони до неї й вирушали. І це так засмутить представників знака, що вони двадцять разів пошкодують, що вирішили кудись їхати.

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