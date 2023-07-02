Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто себе переоцінювати

День, коли у кожного з нас багато сил та енергії, але використати їх повною мірою ми не можемо, начебто весь час натикаємося на невидимі – а іноді цілком відчутні – перешкоди. Один із найнеприємніших сценаріїв, з яким людина може зіткнутися в цей час, – переоцінка власних можливостей, що зрештою призведе до фіаско у вирішенні професійних – чи господарських – питань.

Сьогодні, 2 липня, переоцінювати свої сили небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них – особливо.

Самовпевнені Леви (23.07 – 21.08) загалом схильні перебільшувати свої можливості – не лише сьогодні, а й у будь-який інший час. Що ж стосується нинішнього дня, то їм здасться, що вони взагалі здатні зрушити гори, що, на жаль, не відповідатиме реальності. Тому їм важливо упокорити свою гординю й не замірятися на те, чого вони не можуть здійснити – невдача може стати ударом по самооцінці.

Мрійливим Водоліям (21.01 – 18.02), які вміють втілювати свої фантазії в життя, сьогодні не варто займатися справою, якщо вони не прорахували її наслідки до кінця – надто велика ймовірність, як-то кажуть, сісти в калюжу – тобто втрапити в незручне становище. Ще гірше те, що за представниками знака надовго може закріпитися репутація невдах, а отже, серйозної роботи їм не бачити.

Влюбливі Риби (19.02 – 20.03) цього дня можуть переоцінити свої чарівність і шарм, за допомогою яких вони справляють незабутнє враження на протилежну стать. На жаль, сьогодні їм може трапитися непохитний екземпляр, який залишиться байдужим до їхніх чарів. Тому зірки наполегливо радять представникам знака подумати про те, чи варто сьогодні їм когось зачаровувати.

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