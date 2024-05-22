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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто переоцінювати свої сили

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто переоцінювати свої сили

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день переповнений енергією, але довіряти їй не варто – вона може виявитися оманливою, давши людині хибну надію на те, що вона може досягти будь-якої мети. Насправді далеко не всім, незважаючи на надлишок енергії, вдасться втілити свої сміливі плани.

Сьогодні, 22 травня, зробити все задумане не вдасться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не переоцінювати свої сили.

Лев

Левам, які мають підвищену самооцінку, часто буває властиво завищувати свої сили та можливості, але сьогодні вони перевершать навіть самі себе. Втім, ймовірна цього дня невдача не змусить представників самовпевненого знака засумніватися у собі.

Козоріг

Козороги, які почуваються неприкаяними, коли нічим не зайняті, таки не повинні брати на себе більше, ніж вони можуть зробити. Інакше втратять багато сил і часу марно, що призведе до розчарування та невдоволення собою.

Риби

Риби, впевнені у своїй привабливості в очах протилежної статі, сьогодні таки мають подивитися на себе об'єктивно. Можливо, людина, якій вони симпатизують, їм, м'яко кажучи, не по зубах, тож не варто наполягати на своєму – романтичному – сценарії стосунків.

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