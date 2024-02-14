Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто поспішати із зізнанням у коханні

Місячна доба, коли не можна робити нічого спонтанного, заснованого на імпровізаціях та експромтах – будь-які слова та вчинки мають бути ґрунтовно продумані та ретельно прораховані. До того ж це стосується не лише професійних кроків, а й зізнань у почуттях, що для цього дня може здатися цілком логічним.

Сьогодні, 14 лютого, бути обережними у висловлюваннях необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто поспішати із зізнаннями в коханні.

Овен

Овни поспішають завжди і в усьому, тому зізнання у романтичних почуттях винятком для них не стане. От тільки їм непогано було б знати, як відреагує на їхнє пояснення людина, яку вони вирішили ощасливити: цілком можливо, що вона не готова до такого розвитку подій.

Терези

Терези, які, не подумавши, скажуть щось подібне, дуже швидко схаменуться і пошкодують про свої слова, оскільки, найімовірніше, нічого подібного до свого співрозмовника не відчувають – просто будуть під владою хвилинних емоцій. Коли «маятник» хитнеться в інший бік, вони пошкодують про них.

Козоріг

Козорогам, які дуже відповідально ставляться до будь-яких своїх дій та слів, не варто змінювати свої принципи і цього дня. Зізнання, яке вони зроблять, не лише матиме величезне значення для них самих та коханої людини, а й вимагатиме рішучих кроків – наприклад, спільного проживання.

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