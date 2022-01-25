Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто поспішати з важливим особистим вибором

День, протягом якого в кризі у взаєминах із близькою людиною, яка триває вже досить давно, може настати переломний момент. На порядку денному буде одне запитання: продовжувати далі цей зв'язок чи ні? Не варто поспішати з відповіддю на нього – "провернути фарш" назад буде неможливо.

Сьогодні, 25 січня, поспішати з важливим вибором особистого характеру не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке застереження виявиться особливо важливим.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям – якщо, звичайно, вони не вирішили зруйнувати стосунки раз і назавжди – зірки рекомендують утриматися від різких заяв та ризикованих жартів, навіть якщо їм здаватиметься, що партнер абсолютно нестерпний і заслуговує на таке – негативне – ставлення. Згодом вони можуть пошкодувати про свою необачну поведінку, але навряд чи зможуть щось виправити, тому дуже важливо тримати під контролем свої емоції, не даючи їм вирватися назовні.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам – якщо, звичайно, не йтиметься про принципові для них моменти – не варто наполягати на своєму будь-що, все-таки впертість – не їхній стиль спілкування. До того ж, якщо вони свідомо підуть на сварку, це означатиме, що вони не дорожать стосунками з цією людиною, а отже, легко можуть з нею розлучитися. Партнер представників знака може сприйняти такий посил серйозно, і настільки серйозно образитися, що відіграти ситуацію назад виявиться неможливим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, будучи любителями різких рухів тіла, сьогодні цілком можуть зробити один із них, вирішивши порвати всі нитки, що пов'язують їх з близькою людиною. До того ж у глибині душі вони будуть чинити опір такому рішенню, але сила суперечності змусить їх говорити і робити те, чого вони, найімовірніше, не хочуть. Представникам знака – якщо, звичайно, їм вдасться впоратися з внутрішніми бісами – бажано пригальмувати та добре подумати, а лише потім рухатись у бік руйнування того, що створювалося роками.

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