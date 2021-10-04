Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто потурати своїм бажанням

День чистої і доброчинної енергетики, яку не варто порушувати злими словами та непорядними вчинками, тому необхідно стримувати свої пориви — потураючи своїм бажанням, особливо нерозумним, можна легко порушити всесвітню гармонію і викликати невдоволення вищих сил.

Сьогодні, 4 жовтня, йти на поводі у своїх бажань не варто представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них потурання особливо небажано.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які відомі своєю слабкістю до шопінгу, вирішать зробити черговий набіг на найближчі магазини, щоб поповнити свою колекцію одягу, взуття та дрібничок. І той факт, що їхні шафи і антресолі вже не вміщують те, що було куплено раніше і одягнуто буквально кілька разів (а то і зовсім не одягнуто), їх анітрохи не бентежить. Проте зірки наполегливо рекомендують їм не поспішати виконувати це бажання — воно не поліпшить представникам знака настрій, а ось хаос у систему домашнього зберігання внесе напевно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які, в принципі, доброзичливі, сьогодні можуть відчути, що їм дуже складно спілкуватися з оточенням, оскільки останнє дратує їх надзвичайно — до того ж як з приводу, так і без. Першим бажанням його представників стане бажання дати відсіч всім, хто дозволить собі хоча б подивитися на них косо, але зірки не радять їм цього робити. По-перше, на всіх їх все одно не вистачить, а по-друге, так легко можна зіпсувати свою репутацію спокійної і врівноваженої людини.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони схильні підживлювати свою життєву енергію численними фліртами і романами, недарма представники знака вважаються найкращими коханцями зодіаку. Ось і сьогодні їм захочеться стати активним учасником нової любовної історії, яка здається їм на рідкість перспективною. Однак людина, на яку впаде їхній вибір цього разу, замість приємних емоцій може принести неприємні, так що краще пройти повз неї.

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