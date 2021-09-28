Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто приховувати свої почуття

День, коли можна — і треба — ухвалювати важливі рішення, але тільки в тому разі, якщо вони будуть правильними, а інакше краще з ним зачекати — наслідки можуть бути не найприємнішими. У взаєминах із близькими — і не дуже — людьми не рекомендується приховувати свої почуття: надмірна стриманість може призвести до морального дискомфорту.

Сьогодні, 28 вересня, приховувати свої почуття небажано представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них стримувати себе категорично не рекомендується.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям як одному з найбільш запальних знаків зодіаку, якщо вони вже увійшли в раж, дуже важко стримати емоції, тому їм не варто цього робити — у всякому разі, сьогодні. Спроби зберігати спокій можуть призвести до негативних для їхньої нервової системи наслідків. Негатив, який буде рватися назовні, може буквально "розірвати" їх зсередини, тому має сенс випустити його.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам — особливо тим із них, хто перебуває в стані з'ясування взаємин із близькою людиною — небажано приховувати почуття, які вони відчувають до неї. Можливо, вони роблять це з виховних міркувань, намагаючись довести своєму партнеру, що без них — точніше, без їхнього кохання — йому доведеться дуже важко. Зірки не рекомендують представникам знака користуватися таким — забороненим — прийомом.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви часто стримують свої почуття, вважаючи, що навколишні користуються їхньою прихильністю з корисливою метою. Можливо, одного разу таке ставлення когось із близьких і друзів дійсно мало місце бути, але чи варто робити негативні висновки один раз і на все життя? Зірки наполегливо рекомендують представникам знака відкрити своє серце людям, що перебувають поруч.

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