Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто приймати ділові пропозиції

День негативної енергетики, яку, проте, можна використовувати з благою для людини метою. Саме сьогодні, проаналізувавши свої дії останнього часу, можна виявити ту саму — фатальну — помилку, після якої все пішло навперейми, і — що дуже важливо — виправити її. Цього дня можна обговорювати нові проєкти, але не варто розпочинати їхню реалізацію – час для цього ще не настав. Небажано також приймати ділові пропозиції, вони можуть виявитися з каверзою.

Сьогодні, 20 січня, приймати ділові пропозиції не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не варто цього робити.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям важливо бути максимально обережними у взаєминах із діловими партнерами, яких вони не перевірили у справі – надто велика ймовірність шахрайства з їхнього боку. Вигідний підробіток, який вони можуть запропонувати, найімовірніше, стане марною тратою часу – матеріальної винагороди за роботу не буде. Єдине, що представники знака можуть почерпнути з цієї історії, так це новий досвід, але вони навряд чи його потребують.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам сьогодні можуть запропонувати бізнес-співробітництво, для якого їм необхідно буде вкласти гроші в нову справу, яка нібито обіцяє високі доходи, а значить, і дивіденди. Зірки рекомендують представникам знака згадати про свою звичку ретельно зважувати будь-яке своє життєве та професійне рішення та підійти до нинішнього саме з цього погляду. А для початку хоча б поцікавитися, чи дійсно проєкт, у який їм пропонують інвестувати, може приносити прибуток – Інтернет їм у допомогу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям можуть запропонувати змінити роботу, розписавши вакансію, яку вони можуть обійняти, у найяскравіших фарбах: і зарплата висока, і умови роботи комфортні, і чудовий колектив, і можливості кар'єрного зростання високі. Насправді — і не варто цьому дивуватися — все виявиться, м'яко кажучи, не зовсім так, тому велика ймовірність того, що представники знака, погодься вони на цю пропозицію, дуже швидко звільняться і спробують повернутися на старе місце — головне, щоб їх взяли назад.

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