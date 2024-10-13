Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто реагувати на чиїсь недружні випади

Конфліктний день, коли сварки виникатимуть буквально на рівному місці. Можливі провокації з боку як незнайомих, так і близьких людей, на які бажано не реагувати – інакше можна потрапити в конфлікт із вкрай неприємними наслідками.

Сьогодні, 13 жовтня, реагувати на чиїсь ворожі випади небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується брати їх близько до серця.

Телець

Тельці зазвичай реагують на будь-які недружні зауваження, які навіть теоретично можуть вважати такими, що стосуються саме їх. Якщо сьогодні їм не вдасться стримати себе, вони можуть втрапити у смішну ситуацію, про яку ще тривалий час згадуватимуть із бентегою.

Рак

Раки, почувши чиєсь нетактовне зауваження, одразу вирішать, що воно адресоване їм, і – з великою часткою ймовірності – впадуть у депресивний стан. Проте перш ніж образитися, необхідно переконатися в тому, что вас справді хотіли зневажити, інакше даремно витратите нерви.

Стрілець

Стрільцям необхідно бути особливо уважними щодо слів, які вони випадково почують від інших людей. Найімовірніше, вони будуть адресовані зовсім іншій людині, але представники знака вже пустяться берега, відповівши на вигадану образу агресією.

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