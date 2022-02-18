Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто реагувати на критику

День негативної енергетики, протягом якого людина, піддавшись чужим маніпуляціям, умовлянням чи загрозам, може припинити бути само собою. Дуже важливо стежити за тим, що будуть говорити сторонні люди, і не потрапляти на гачки, на які вони захочуть підчепити кожного з нас. У цей час також велика ймовірність серйозних конфліктів, причиною яких може стати будь-яка дрібниця – не варто реагувати на критичні зауваження, краще пропустити їх повз вуха.

Сьогодні, 18 лютого, реагувати на критику, від кого б вона не виходила, не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично небажано прийматися її близько до серця.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, як правило, відмахуються від критичних зауважень, вдаючи, що абсолютно байдужі до будь-якої негативної думки на свою адресу. Але насправді це не так: вони болісно сприймають будь-які зауваження, особливо якщо їх, як сьогодні, роблять близькі їм люди. Почувши, що їх не схвалюють, вони довго переживатимуть неприємні слова. Проте саме цього дня зірки радять їм пропускати критику повз вуха – вона не матиме до представників знака жодного стосунку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги можуть зіткнутися з критикою з боку начальства, що видасться представникам знака жахливою несправедливістю. Воно й зрозуміло, адже вони працюють цілими днями, а часом і ночами, а як подяку отримують їдкі зауваження – як накажете поводитися в такій ситуації? Зірки наполегливо рекомендують їм, як кажуть, не брати поганого в голову: переробити начальство все одно не вдасться, а кидати хороше місце не має сенсу, тому потрібно працювати відповідно до принципу: роби, що маєш, і буде, що буде.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці можуть зіткнутися з критикою з боку близької подруги, яка любить іноді не найкращим чином оцінювати її зовнішні дані та одяг: то схуднути час, то волосся не так укладене, то хусточка темненька. Яка користь самої "подруги" в таких зауваженнях, що нищать упевненість, незрозуміло, можливо, причина такої поведінки у власних комплексах неповноцінності, а ось представникам знака час дати їй відсіч. Найкраще – звернути увагу на її недоліки, яких у неї, як у будь-якої живої людини, не бракує.

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