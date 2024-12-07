Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ризикувати

День, коли не можна ризикувати навіть у дрібницях, інакше можна буде втратити саме те, що найдорожче: кохання, роботу, фінанси. Не варто також ходити безлюдними вулицями в темний час доби, носити з собою великі суми грошей і одягати дорогі ювелірні прикраси.

Сьогодні, 7 грудня, бути обережними потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано ризикувати.

Близнята

Близнятам зірки пропонують відмовитися від їхнього улюбленого заняття, яким є шопінг, інакше вони буквально викинуть гроші на те, що їм зовсім не потрібно. Сказати, що в такому разі представники знака засмутяться – не сказати нічого, тому не варто ризикувати грошима.

Терези

Терезам, які є одним із найдовірливіших знаків зодіаку, категорично небажано спілкуватися з малознайомими і – особливо! – незнайомими людьми, які робитимуть компліменти та обіцятимуть золоті гори – саме час згадати про те, де лежить безкоштовний сир.

Водолій

Водоліям цього дня краще не користуватися громадським транспортом, але оскільки такої можливості, найімовірніше, не буде, їм необхідно дотримуватися максимальної обережності, інакше легко можна буде не дорахуватися чогось важливого, що вони перевозили в сумці.

Читайте також: