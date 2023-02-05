Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто робити різких рухів

День, коли за всяку ціну необхідно зберігати душевну рівновагу, не дозволяючи собі сильних емоцій – як позитивних, так і негативних. Не варто метушитися, поспішати, робити різкі рухи – як у прямому, так і в переносному значенні: загалом, що менше людина "вібруватиме", то спокійнішим – а отже, і доброзичливішим щодо неї виявиться навколишній простір.

Сьогодні, 5 лютого, відмовитися від різких рухів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто необхідно зберігати душевний і фізичний спокій.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – один із найнеспокійніших знаків зодіаку, їм і годину складно просидіти без дії, а про весь день і говорити не варто – тут, як-то кажуть, місія нездійсненна. Але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм відмовитися від звички постійно щось робити, оскільки як результат, вони можуть зробити щось, про що згодом пошкодують – не варто ризикувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки радять не вчиняти різких рухів у переносному значенні слова, тобто якомога менше спілкуватися з людьми навколо. Інакше вони – під впливом манії величі, яка вируватиме в них у цей час – можуть наговорити зайвого і, як наслідок, нажити ворогів.Та оскільки просити представників знака бути скромними – марна справа, вихід один – закрити рот на замок.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які звикли працювати в режимі 24/7, все ж не зайве було б згадати, що сьогодні неділя, а цей день бажано присвячувати відпочинку. Ті, хто не дослухається до рекомендацій зірок, ризикують – так би мовити, в запалі трудового ентузіазму – щось порвати, розбити чи зламати – залежно від того, чим саме вони займатимуться.

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