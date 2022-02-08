Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто слухати компліменти

Один із найскладніших днів місячного гороскопу – його негативна енергетика ставить під сумнів будь-які – добрі – людські почуття, на які ми звикли спиратися у житті. Натомість він виводить на перший план численні проблеми, пов'язані зі злом, ненавистю та шахрайством. Найневинніші слова – і особливо компліменти – можуть мати під собою підґрунтя вигоди та користі, тому довіряти їм не варто.

Сьогодні, 8 лютого, слухати компліменти не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо не варто їм довіряти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які часто плутають правду з брехнею, тому довіряють ошуканцям і не довіряють тим, хто говорить їм чисту правду, сьогодні важливо бути особливо обережними. Велика ймовірність того, що вони приймуть за чисту монету брехливі слова людей, які таким чином хочуть чогось від них домогтися, і, образно кажучи, танцюють під їхню дудку. Щоб не потрапити в халепу і не стати іграшкою в чужих руках, необхідно ставити під сумнів будь-які компліменти, які доведеться почути цього дня.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів, як не дивно, підбиває завищена самооцінка, через яку вони можуть повірити в будь-яку брехню, якщо, звичайно, в ній будуть містится похвали на їхню адресу. Їх зовсім не бентежить явне перебільшення їхніх якостей і здібностей – вони повірять у все, головне, щоб вони в очах інших мали вигляд, як заведено в таких випадках, білими та пухнастими. Однак компліменти, сказані цього дня, цілком можуть завдати представникам знаку матеріальних збитків, а на це вони навряд чи можуть піти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці сьогодні через свою простодушність також будуть готові вірити в будь-які – навіть найнереальніші – компліменти, які вони почують від оточення. Звичайно, вже завтра вони зрозуміють, що стали жертвою чужого шахрайства, але сьогодні легко приймуть на віру навіть марення. Переконати представників знака в тому, що вони вважають за правильне, практично неможливо – як цього дня, так і будь-якого іншого, тому залишається тільки сподіватися на те, що вони не наламають дров і проведуть день на позитиві.

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